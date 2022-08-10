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«От нас не было таких инструкций». В финской лиге отреагировали на интервью Волкова

«От нас не было таких инструкций». В финской лиге отреагировали на интервью Волкова
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Директор по соревнованиям финской лиги Арто Ярвеля прокомментировал интервью российского голкипера Константина Волкова. Ранее он заявил, что, когда выступал за «Эссят», финская лига потребовала, чтобы он заклеил российский флаг на шлеме.

«Подобные инструкции от нас не поступали. По крайней мере, я точно ничего такого не делал. Мы не отправляли подобные инструкции. Не знаю, как насчёт остальных сотрудников», — цитирует Ярвеля Iltalehti.

Волков в сезоне-2021/2022 выступал за финский «Эссят». Весной он заключил контракт с московским «Динамо».

Ранее в «Эссяте» заявили, что не хотят обсуждать интервью Волкова. В руководстве клуба сразу пояснили, что предпочитают сосредоточиться на нынешнем сезоне, а не думать о предыдущем.

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