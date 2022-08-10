Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» обыграла «Локомотив» на Кубке Республики Башкортостан

«Северсталь» обыграла «Локомотив» на Кубке Республики Башкортостан
Комментарии

В Уфе состоялся первый матч Кубка Республики Башкортостан. «Локомотив» встречался с «Северсталью». Матч завершился победой команды из Череповца. Итоговый счёт — 3:2.

Уже в первом периоде «Северсталь» забросила две шайбы, отличились Александр Жабреев и Дмитрий Моисеев. В начале второго периода Александр Полунин отыграл одну шайбу. А после этого команды обменялись результативными атаками. У «Северстали» отличился Александр Суворов, а у «Локомотива» — Денис Алексеев.

Помимо «Северстали» и «Локомотива», в турнире в Уфе также участвуют «Салават Юлаев» и московское «Динамо».

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2022, среда. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Жабреев (Суворов, Хабаров) – 13:51 (5x4)   0:2 Моисеев (Емец, Колмыков) – 19:31 (5x5)   1:2 Полунин (Черепанов, Красковский) – 20:57 (5x5)   1:3 Суворов (Казаков, Бусаров) – 37:20 (5x5)   2:3 Алексеев (Лихачёв, Шалунов) – 58:44 (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022