«Северсталь» обыграла «Локомотив» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе состоялся первый матч Кубка Республики Башкортостан. «Локомотив» встречался с «Северсталью». Матч завершился победой команды из Череповца. Итоговый счёт — 3:2.



Уже в первом периоде «Северсталь» забросила две шайбы, отличились Александр Жабреев и Дмитрий Моисеев. В начале второго периода Александр Полунин отыграл одну шайбу. А после этого команды обменялись результативными атаками. У «Северстали» отличился Александр Суворов, а у «Локомотива» — Денис Алексеев.

Помимо «Северстали» и «Локомотива», в турнире в Уфе также участвуют «Салават Юлаев» и московское «Динамо».

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