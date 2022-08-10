«Северсталь» обыграла «Локомотив» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе состоялся первый матч Кубка Республики Башкортостан. «Локомотив» встречался с «Северсталью». Матч завершился победой команды из Череповца. Итоговый счёт — 3:2.
Уже в первом периоде «Северсталь» забросила две шайбы, отличились Александр Жабреев и Дмитрий Моисеев. В начале второго периода Александр Полунин отыграл одну шайбу. А после этого команды обменялись результативными атаками. У «Северстали» отличился Александр Суворов, а у «Локомотива» — Денис Алексеев.
Помимо «Северстали» и «Локомотива», в турнире в Уфе также участвуют «Салават Юлаев» и московское «Динамо».
Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.
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