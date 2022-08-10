Кэлоф расторг контракт со «Швеннингером» и бесплатно перейдёт в «Амур»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы канадского форварда Эндрю Кэлофа, сообщил, что игрок разорвал контракт с клубом «Швеннигер Уайлд Уингз». Теперь он сможет перейти в «Амур». КХЛ необходимо зарегистрировать новый контракт канадца.
Ранее, в начале августа губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что «Амур» подписал контракт с Кэлофом.
Кэлоф уже выступал в КХЛ на протяжении двух сезонов. В чемпионате-2018/2019 он играл за нижегородское «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром команды – набрал 41 очко в 56 играх регулярного чемпионата, забив 22 гола и отдав 19 результативных передач. Также на его счету два балла за передачи в плей-офф.
Кроме того, форвард играл за челябинский «Трактор»: в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач в 55 играх.
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