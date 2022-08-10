Игрок СКА Воробьёв признал вину в деле о даче взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Нападающий СКА Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятке. Это произошло на заседании суда в Уфе. Сегодня должны были состояться три судебных процесса о взятках над бывшими игроками системы «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьёвым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым.
«Заседание по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманов заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей», — говорится в сообщении «Комсомольской правды» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.
На сегодняшнем заседании по делу Воробьёва форвард, ныне выступающий за СКА, признал свою вину. Тем не менее его дело также было отложено на 22 августа, поскольку в суд не явился тот же свидетель, что и у Сулейманова.
Отметим, что Воробьёв и Сулейманов в данный момент находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в 60-кратном размере от суммы взятки.
- 10 августа 2022
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