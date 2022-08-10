Разин о трансферах «Северстали»: башкирский рынок хорош, можно купить конской колбасы, мёд

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мыслями после победы в первом матче на турнире в Уфе с «Локомотивом» (3:2).



«Доволен ли игрой команды? Сейчас результат — не главное. Просто победа хорошее настроение даёт. Ещё рано какие-то выводы делать по игре. Много сумбура. Плюс летний лёд, он тяжёлый. Идёт процесс подготовки к сезону.



Игра молодых ребят? Мы стараемся не играть основным составом, стараемся дать шанс молодым ребятам, чтобы они почувствовали мужской хоккей. Сегодня выиграли, молодцы. Были, конечно, ошибки, не без этого. Будем исправлять.



Какие движения на рынке? Хочется пошутить и сказать про башкирский рынок: он у вас хороший, можно купить конской колбасы и мёда. На рынке движения сейчас получше пошли, в НХЛ контракты многие заключили, многие не заключили. Есть предложения, но у нас бюджет не такой большой, мы стараемся не промахнуться. Ещё с одним легионером, которого можем себе позволить, постараемся угадать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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