Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» одержал первую победу на домашнем турнире, всухую обыграв «Амур»

«Металлург» одержал первую победу на домашнем турнире, всухую обыграв «Амур»
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» одержал победу во втором матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана с хабаровским «Амуром». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Чибисов – 25:59 (5x5)   2:0 Рожков (Хабаров) – 38:00 (5x5)   3:0 Гребёнкин (Карпов, Зернов) – 47:38 (5x5)

Первый период провёл без голов. На 26-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 39-й минуте Никита Рожков с передачи Ярослава Хабарова удвоил преимущество «Металлурга». На 48-й минуте Никита Гребёнкин в третий раз поразил ворота хабаровской команде. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Карпов и Денис Зернов.

Напомним, «Металлург» в первом матче турнира с «Трактором» проиграл со счётом 1:4. «Амур» потерпел поражение во встрече с «Автомобилистом» (0:2).

Новость по теме
«Трактор» уверенно обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022