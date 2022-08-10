«Металлург» одержал первую победу на домашнем турнире, всухую обыграв «Амур»
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу во втором матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана с хабаровским «Амуром». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Чибисов – 25:59 (5x5) 2:0 Рожков (Хабаров) – 38:00 (5x5) 3:0 Гребёнкин (Карпов, Зернов) – 47:38 (5x5)
Первый период провёл без голов. На 26-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 39-й минуте Никита Рожков с передачи Ярослава Хабарова удвоил преимущество «Металлурга». На 48-й минуте Никита Гребёнкин в третий раз поразил ворота хабаровской команде. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Карпов и Денис Зернов.
Напомним, «Металлург» в первом матче турнира с «Трактором» проиграл со счётом 1:4. «Амур» потерпел поражение во встрече с «Автомобилистом» (0:2).
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