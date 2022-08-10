«Металлург» одержал первую победу на домашнем турнире, всухую обыграв «Амур»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу во втором матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана с хабаровским «Амуром». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый период провёл без голов. На 26-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 39-й минуте Никита Рожков с передачи Ярослава Хабарова удвоил преимущество «Металлурга». На 48-й минуте Никита Гребёнкин в третий раз поразил ворота хабаровской команде. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Карпов и Денис Зернов.

Напомним, «Металлург» в первом матче турнира с «Трактором» проиграл со счётом 1:4. «Амур» потерпел поражение во встрече с «Автомобилистом» (0:2).