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«Савалат Юлаев» обыграл московское «Динамо» в первом матче Кубка Республики Башкортостан

«Савалат Юлаев» обыграл московское «Динамо» в первом матче Кубка Республики Башкортостан
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«Салават Юлаев» одержал победу в своём первом матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан с московским «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Каблуков, Рашевский) – 08:36 (5x4)   1:1 Бочаров (Науменков, Кадейкин) – 23:09 (5x4)   2:1 Санников (Тимкин) – 45:15 (5x5)

На девятой минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Илья Каблуков и Дмитрий Рашевский. На старте второго периода «Салават» смог сравнять счёт. В большинстве шайбу забросил Станислав Бочаров, ассистенты — Михаил Науменков и Александр Кадейкин. На 46-й минуте Степан Санников с передачи Евгения Тимкина вывел уфимцев вперёд. Этот гол стал победным.

Напомним, турнир, стартовавший сегодня, 10 августа, подойдёт к концу 13 августа.

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