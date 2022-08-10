«Савалат Юлаев» обыграл московское «Динамо» в первом матче Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» одержал победу в своём первом матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан с московским «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На девятой минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Илья Каблуков и Дмитрий Рашевский. На старте второго периода «Салават» смог сравнять счёт. В большинстве шайбу забросил Станислав Бочаров, ассистенты — Михаил Науменков и Александр Кадейкин. На 46-й минуте Степан Санников с передачи Евгения Тимкина вывел уфимцев вперёд. Этот гол стал победным.

Напомним, турнир, стартовавший сегодня, 10 августа, подойдёт к концу 13 августа.