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Овечкин подарил стримеру Бустеру хоккейную экипировку на 700 тыс. рублей

Овечкин подарил стримеру Бустеру хоккейную экипировку на 700 тыс. рублей
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок известному стримеру Вячеславу Леонтьеву, который носит прозвище Buster. Блогер рассказал о том, что форвард «столичных» подарил ему хоккейную экипировку, в одной из своих социальных сетей, прикрепив фото обмундирования.

«Моя новая форма, Саша подарил, 700 тыс. стоит. Я ни разу в жизни не играл в хоккей. Надо всего лишь один матч отстоять в воротах против хоккеистов профессиональных», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети стримера Buster

Фото можно посмотреть в соцсетях Вячеслава Леонтьева.

Отметим, что 8 августа в Подмосковье стартовал хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина. Завершится это соревнование 13 августа. Бустер выступает в одном клубе с Овечкиным.

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