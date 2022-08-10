«Только не списывай точь-в-точь». «Куньлунь» мемом пошутил над новой формой «Салавата»
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«Куньлунь Ред Стар» на официальной странице в «Твиттере» пошутил над новой формой «Салавата Юлаева», в которой уфимский клуб выступает на домашнем турнире «Кубок Республики Башкортостан». Пресс-служба китайской команды выложила мем «Только не списывай точь-в-точь», сравнив новые «джерси» юлаевцев со своей формой.
«Хорошая попытка, «Салават», — говорится в сообщении.
Фото: «Твиттер» «Куньлуня»
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Куньлуня».
Напомним, ранее «Салават» представил новую форму, которая выполнена в нетипичных для уфимцев стиле — основным цветом «джерси» стал красный цвет; на рукавах и в нижней части свитера более классическая расцветка — белая и зелёная.
В первом матче на турнире юлаевцы обыграли московское «Динамо».
Новость по теме«Салават Юлаев» представил нетипичную красную форму, в которой сыграет на домашнем турнире
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