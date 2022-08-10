«Только не списывай точь-в-точь». «Куньлунь» мемом пошутил над новой формой «Салавата»

«Куньлунь Ред Стар» на официальной странице в «Твиттере» пошутил над новой формой «Салавата Юлаева», в которой уфимский клуб выступает на домашнем турнире «Кубок Республики Башкортостан». Пресс-служба китайской команды выложила мем «Только не списывай точь-в-точь», сравнив новые «джерси» юлаевцев со своей формой.

«Хорошая попытка, «Салават», — говорится в сообщении.

Фото: «Твиттер» «Куньлуня»

Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Куньлуня».

Напомним, ранее «Салават» представил новую форму, которая выполнена в нетипичных для уфимцев стиле — основным цветом «джерси» стал красный цвет; на рукавах и в нижней части свитера более классическая расцветка — белая и зелёная.

В первом матче на турнире юлаевцы обыграли московское «Динамо».