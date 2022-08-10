Фетисов прокомментировал решение хоккеиста СКА признаться в покупке военного билета

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение нападающего СКА Михаила Воробьёва признаться в покупке военного билета. Сегодня, 10 августа, состоялось заседание суда.

«Удивлён ли, что он признал вину? Человек нарушил закон. Я больше удивлён, что система не работает. Ребята должны так или иначе — в соответствии с законом — отслужить или поступить в ВУЗ, где есть военная кафедра. Никаких проблем не вижу. Система в очередной раз дала сбой.



Оправданий быть не может. Во многих странах Европы спортсмены понимают, что они обязаны не нарушать закон. Я думаю, что наше спортивное руководство не предусмотрело эти проблемы», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.