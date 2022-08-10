«У меня другого выбора не было». Защитник «Динамо» Мск рассказал о неудачной «мельнице»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги первого матча на турнире в Уфе. Бело-голубые уступили «Салавату Юлаеву» (1:2).



«Проиграли. Хочется чуть-чуть переломить ход предсезонки, выиграть уже. Подходим к началу чемпионата, понятно, что ещё достаточно товарищеских матчей. Но надо налаживать игру, выигрывать, чтобы появлялась уверенность, чтобы в полной боевой готовности начинать чемпионат.



Что нужно отладить команде? Голы забивать. А в целом, думаю, всё нормально, злее будем. Завтра тем более ранняя встреча ещё. Хорошо, что за четыре дня три матча, можно работать над ошибками каждый день.



В этом сезоне предстоит много встреч, отличаются ли нагрузки на предсезонке? Нагружают так, как нагружали. В принципе это хорошие, серьёзные нагрузки. В Нижнем Новгороде две недели отработали двухразовые тренировки. Сейчас матчи через день, нагрузки отходят. Но нужно всё равно чтобы мышцы чуть-чуть отдохнули, пришли в норму. Но к этому всё и велось, чтобы сейчас чуть-чуть играли под нагрузкой, чтобы к началу чемпионата быть готовыми.



»Полумельница" в моём исполнении? Игровой момент, я без скорости был. Он бежал, у меня другого выбора не было. Как получилось — так получилось. Я на это не обращаю внимание, это больше, наверное, зрители и журналисты обращают внимание. Мне больше важен положительный результат, а он сегодня негативный", — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Видео «мельницы» можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».