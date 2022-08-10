Козлов — о новой красной форме «Салавата»: интересно, как с «Локомотивом» будем смотреться

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями о победе в матче Кубка Республики Башкортостан с московским «Динамо» (2:1).
«Победа — она всегда важна, она приятна. Но основная цель на этом этапе — дать шанс молодым игрокам, посмотреть, как они действуют против топовых команд. Что касается игры: было видно, что ребята нервничали. Была небольшая несогласованность в кое-каких взаимодействиях, а так, в принципе, второй и третий периоды начали играть более хладнокровно, дорожить шайбой. И в третьем периоде ребята чётко сыграли в средней зоне, не дав сопернику опасно входить.
Новички-легионеры сыграют на турнире? Хмелевски предстоит сделать медосмотр, по поводу Мёрфи и Хо-Сэнга — возможно, мы подумаем, когда они смогут.
Какое они впечатление произвели? В командной тренировке они пока не участвовали. Вчера они помогали нам в меньшинстве работать, сегодня играли с неиграющей группой. Видно, что они мастеровитые ребята, хорошее движение. Но в командных действиях мы ещё не тренировались, не работали.
Первая победа в роли главного тренера? Всегда очень приятно выигрывать. Первая победа — вдвойне приятно.
Красная форма? Необычно. Завтра интересно, как мы с «Локомотивом» будем смотреться.
Молодёжь ездила в «Торос» и вернулась к турниру? Здесь нам нужно было четыре звена для тренировочного процесса и держать их здесь, чтобы они отдельно тренировались тоже не было смысла. Поэтому они туда поехали и поработали с командой. Сейчас они вернулись сюда, поработали с нами», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2022
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