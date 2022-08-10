Р. Ротенберг – о признании Воробьёвым вины: это фейки, идёт информационная война

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение нападающего команды Михаила Воробьёва признаться в покупке военного билета. Сегодня, 10 августа, состоялось заседания суда.

«Воробьёв признался, что купил военный билет? Надо проверять источники. Это вышло в телеграм-канале «Мутко против», это не официальный источник. Ещё даже не было суда, давайте дождёмся официальной информации. Это фейки. Сейчас идёт информационная война по всем фронтам, пропаганда, вы видите, что происходит. Не ведёмся на фейки, давайте дождёмся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, всё у нас хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.