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Форвард «Салавата» рассказал, что им ещё не проводили семинаров по новым правилам КХЛ

Форвард «Салавата» рассказал, что им ещё не проводили семинаров по новым правилам КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников высказался после победы в матче с московским «Динамо» (2:1).

«Ощущения от первой победы в межсезонье? От победы всегда положительные эмоции. Хотелось и в прошлых встречах выиграть, немного не получилось с „Автомобилистом“. Сегодня не сказать, что лучше игра была, но хорошо, что победили.

Впечатления от шайбы? Положительные эмоции всегда после шайбы забитой. Придаёт сил, энергии, надо продолжать в том же духе.

Сегодня было полегче после нагрузок? Не сказал бы пока. Всё равно нагрузки есть, не отпускают. Ножки немного тяжеловатые, но надо это преодолевать, показывать правильную игру, играть с головой.

Много удалений? Где-то новые правила с прижимом шайбы ногой, где-то как раз не хватало скорости, из-за этого получались удаления. Их мы будем убирать, конечно.

Проводили семинары по новым правилам? Пока не было. Нас просто предупредили, что за это будут удалять. Но, пока мы играли три матча, не видели этих удалений. А сегодня наглядно показали, за что их будут давать.

Красная форма? Немного непривычно. Но ничего — выдали и играем. Это же как на тренировке. Тебе майки пятёрок дают и без разницы, какая: синяя, жёлтая, фиолетовая. Ты же на лёд выходишь на тренировке и так же партнёров видишь», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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