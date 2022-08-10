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Крикунов о Воробьёве: ну какой он уклонист или уголовник? Его подставили неправильные люди

Крикунов о Воробьёве: ну какой он уклонист или уголовник? Его подставили неправильные люди
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о судебном процессе против нападающего СКА Михаила Воробьёва. Ранее сообщалось, что слушание перенесено на 22 августа.

«Воробьёв попал в очень неприятную ситуацию, которая может повлиять на его карьеру, на всю жизнь! Но он держится просто великолепно, отлично отыграл на турнире в Сочи, набирал больше очка за матч. Разве кто-то мог подумать, когда он забрасывал две Минску на турнире в Сочи, что у этого парня будут какие-то проблемы? Он спортсмен, настоящий боец и отлично делает свою работу. Ситуация с военным билетом, с одной стороны, — скандал, а с другой — очевидная нелепость. Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди. Он отличный российский центрфорвард, с головой, с пониманием игры и с желанием прогрессировать. Такие хоккеисты — будущее нашего хоккея, надо беречь их и помогать им расти. Уверен, что профессионалы помогут Михаилу решить эту ситуацию, и он продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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