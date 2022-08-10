Крикунов о Воробьёве: ну какой он уклонист или уголовник? Его подставили неправильные люди

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о судебном процессе против нападающего СКА Михаила Воробьёва. Ранее сообщалось, что слушание перенесено на 22 августа.
«Воробьёв попал в очень неприятную ситуацию, которая может повлиять на его карьеру, на всю жизнь! Но он держится просто великолепно, отлично отыграл на турнире в Сочи, набирал больше очка за матч. Разве кто-то мог подумать, когда он забрасывал две Минску на турнире в Сочи, что у этого парня будут какие-то проблемы? Он спортсмен, настоящий боец и отлично делает свою работу. Ситуация с военным билетом, с одной стороны, — скандал, а с другой — очевидная нелепость. Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди. Он отличный российский центрфорвард, с головой, с пониманием игры и с желанием прогрессировать. Такие хоккеисты — будущее нашего хоккея, надо беречь их и помогать им расти. Уверен, что профессионалы помогут Михаилу решить эту ситуацию, и он продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 10 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:15
-
21:58
-
21:42
-
21:10
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:34
-
18:05
-
17:33
-
17:10
-
17:02
-
16:49
-
16:37
-
16:27
-
16:22
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:18
-
14:45
-
14:29
-
13:57
-
13:40