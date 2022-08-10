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«Не только деньги получать надо». Кожевников раскритиковал агента Михаила Воробьёва

«Не только деньги получать надо». Кожевников раскритиковал агента Михаила Воробьёва
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с российским нападающим санкт-петербургского СКА Михаилом Воробьёвым.

«Воробьёв единственный признал свою вину? И что? Плохо. Остальные не признались сейчас, но сделают это потом. Всё равно докажут

За такими делами должны следить в руководство клуба или же агенты. У каждого игрока есть агент — он должен знать обо всём, что творится с его подопечным. Не только деньги получать, но и знать — как и что происходит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 10 августа, во время заседания суда по делу о даче взятки за за освобождение от призыва в армию признал свою вину.

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