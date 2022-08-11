Кучеров — лучший из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин — вне топ-3

В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Результаты голосования были опубликованы в «твиттере» JFresh. В топ-100 вошли 11 российских хоккеистов.
Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место. На 10-ю позицию поставили форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, на 14-ю — игрока атаки «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место, став лишь четвёртым среди российских хоккеистов.
Топ-100:
1. Коннор Макдэвид — н. «Эдмонтон Ойлерз».
2. Кейл Макар — з. «Колорадо Эвеланш».
3. Остон Мэттьюс — н. «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Натан Маккиннон — н. «Колорадо Эвеланш».
5. Виктор Хедман — з. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
6. Никита Кучеров — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
...
10. Кирилл Капризов — н. «Миннесота Уайлд».
...
14. Артемий Панарин — н. «Нью-Йорк Рейнджерс».
15. Александр Овечкин — н. «Вашингтон Кэпиталз».
...
54. Андрей Свечников — н. «Каролина Харрикейнз».
...
58. Евгений Малкин — н. «Питтсбург Пингвинз».
...
69. Владимир Тарасенко — н. «Сент-Луис Блюз».
...
83. Валерий Ничушкин — н. «Колорадо Эвеланш».
...
88. Михаил Сергачёв — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
...
90. Павел Бучневич — н. «Сент-Луис Блюз».
...
92. Евгений Кузнецов — н. «Вашингтон Кэпиталз».
Отметим, что в рейтинге не учитывались вратари.
- 11 августа 2022
-
08:56
-
08:50
-
08:26
-
08:20
-
07:46
-
03:37
-
01:35
-
01:00
- 10 августа 2022
-
23:57
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:15
-
21:58
-
21:42
-
21:10
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:34
-
18:05
-
17:33
-
17:10
-
17:02
-
16:49