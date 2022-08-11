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Кучеров — лучший из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин — вне топ-3

Кучеров — лучший из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин — вне топ-3
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В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Результаты голосования были опубликованы в «твиттере» JFresh. В топ-100 вошли 11 российских хоккеистов.

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место. На 10-ю позицию поставили форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, на 14-ю — игрока атаки «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место, став лишь четвёртым среди российских хоккеистов.

Топ-100:

1. Коннор Макдэвид — н. «Эдмонтон Ойлерз».
2. Кейл Макар — з. «Колорадо Эвеланш».
3. Остон Мэттьюс — н. «Торонто Мэйпл Лифс».
4. Натан Маккиннон — н. «Колорадо Эвеланш».
5. Виктор Хедман — з. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
6. Никита Кучеров — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
...
10. Кирилл Капризов — н. «Миннесота Уайлд».
...
14. Артемий Панарин — н. «Нью-Йорк Рейнджерс».
15. Александр Овечкин — н. «Вашингтон Кэпиталз».
...
54. Андрей Свечников — н. «Каролина Харрикейнз».
...
58. Евгений Малкин — н. «Питтсбург Пингвинз».
...
69. Владимир Тарасенко — н. «Сент-Луис Блюз».
...
83. Валерий Ничушкин — н. «Колорадо Эвеланш».
...
88. Михаил Сергачёв — н. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
...
90. Павел Бучневич — н. «Сент-Луис Блюз».
...
92. Евгений Кузнецов — н. «Вашингтон Кэпиталз».

Отметим, что в рейтинге не учитывались вратари.

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