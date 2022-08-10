Сборная Швеции едва не упустила победу в матче МЧМ-2022 со Швейцарией, ведя 3:0

Сборная Швеции сыграла с национальной командой Швейцарии в очередном матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась победой шведской сборной со счётом 3:2.

Первую шайбу зрители увидели лишь на 37-й минуте матча. Даниэль Торгерссон вывел шведов вперёд. На 24-й секунде третьего периода Торгерссон с передачи Теодора Нидербаха оформил дубль. Всего через 10 секунд Исак Росен в третий раз поразил ворота швейцарской сборной. На 49-й минуте Аттилио Биаска отыграл один гол. Спустя ровно минуту Дарио Алленшпах с передачи Джошуа Фахрни сократил отставание до минимума.

Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.



Сборная России не принимает участия — её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.