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Сборная Швеции едва не упустила победу в матче МЧМ-2022 со Швейцарией, ведя 3:0

Сборная Швеции едва не упустила победу в матче МЧМ-2022 со Швейцарией, ведя 3:0
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Сборная Швеции сыграла с национальной командой Швейцарии в очередном матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась победой шведской сборной со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2022. Группа B
10 августа 2022, среда. 21:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Швейцария U20
1:0 Торгерссон (Эдвинссон, Гранс) – 36:55 (5x5)   2:0 Торгерссон (Нидербах) – 40:24 (5x5)   3:0 Росен (Юнгман, Люселль) – 40:34 (5x5)   3:1 Биаска (Хенри, Дзанетти) – 48:47 (5x5)   3:2 Алленшпах (Фахрни) – 49:47 (5x5)

Первую шайбу зрители увидели лишь на 37-й минуте матча. Даниэль Торгерссон вывел шведов вперёд. На 24-й секунде третьего периода Торгерссон с передачи Теодора Нидербаха оформил дубль. Всего через 10 секунд Исак Росен в третий раз поразил ворота швейцарской сборной. На 49-й минуте Аттилио Биаска отыграл один гол. Спустя ровно минуту Дарио Алленшпах с передачи Джошуа Фахрни сократил отставание до минимума.

Отметим, что в группе А на молодёжном чемпионате мира играют сборные Финляндии, Чехии, Канады, Словакии и Латвии, а в группе В представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная России не принимает участия — её по решению Международной федерации хоккея (IIHF) на турнире заменила именно сборная Латвии.

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