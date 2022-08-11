Адвокат по военным делам рассказал, что может ждать Воробьёва, признавшего в даче взятки

Председатель Военной Коллегии Адвокатов города Москвы Владимир Тригнин высказался о ситуации российского нападающего СКА Михаила Воробьёва.

«Молодой человек может избежать ответственности в связи с раскаянием и оказанием следствию помощи. Исходя из практики, следственные органы в первую очередь интересуют должностные лица, занимающиеся коррупцией, а не юноши, которые попадают в эти ситуации. Тем не менее негативные последствия для парня всё‑таки будут. В таком случае прокуратура подаёт административное исковое заявление о признании незаконным решение призывной комиссии. Суд, как правило, отменяет решение призывной комиссии, и молодой человек, если ему не исполнилось 27 лет, становится подлежащим к призыву. Таким образом, все мероприятия в отношении него проводятся заново.



Если человеку есть 27 лет, то велика вероятность, что призывная комиссия признает его непрошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. В таком случае ему дадут не военный билет, а справку. Такая справка будет препятствовать в работе на государственных должностях в течение десяти лет. В жизни хоккеиста никакой катастрофы не будет, он сможет продолжить играть. Наличие такой справки позволяет выезд за границу. В этом плане нет никаких ограничений», — приводит слова Тригнина «Матч ТВ».

Напомним, в июле появилась информация, согласно которой троих российских игроков: Михаила Воробьёва, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина — поймали на попытке предоставить взятку за освобождение от призыва в армию. Сегодня, 10 августа, состоялся судебный процесс над каждым из игроков, после чего его отложили на конец августа. Воробьёв признал свою вину в даче взятке.

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