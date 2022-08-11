Результаты матчей второго игрового дня МЧМ-2022

На молодёжном чемпионате мира состоялись матчи второго игрового дня. На турнире, который проходит в Канаде, было сыграно две встречи.
Сборная Канады начала путь на турнире с убедительной победы над Канадой. Встреча закончилась со счётом 5:2. После первого периода счёт был ничейным, но во втором периоде канадцы забросили три шайбы подряд. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись результативными атаками.
Тем временем сборная Германии обыграла Австрию со счётом 4:2. Главным героем матча стал Александер Бланк, оформивший хет-трик.
Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей.
Изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.
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