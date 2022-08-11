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Результаты матчей второго игрового дня МЧМ-2022

Результаты матчей второго игрового дня МЧМ-2022
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На молодёжном чемпионате мира состоялись матчи второго игрового дня. На турнире, который проходит в Канаде, было сыграно две встречи.

Сборная Канады начала путь на турнире с убедительной победы над Канадой. Встреча закончилась со счётом 5:2. После первого периода счёт был ничейным, но во втором периоде канадцы забросили три шайбы подряд. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись результативными атаками.

Тем временем сборная Германии обыграла Австрию со счётом 4:2. Главным героем матча стал Александер Бланк, оформивший хет-трик.

Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей.

Изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

U20 ЧМ-2022. Группа A
11 августа 2022, четверг. 01:00 МСК
Латвия U20
Окончен
2 : 5
Канада U20
0:1 Бедард (Себранго, Мактавиш) – 07:31 (5x5)   1:1 Дарзиньш – 18:06 (5x5)   1:2 Кормье (Joshua Roy, Томпсон) – 31:23 (5x4)   1:3 Целльвегер (Бедард, Мактавиш) – 36:17 (5x4)   1:4 Грейг (Дюфур) – 37:16 (5x5)   2:4 Ходас (Силкалнс, Вейнбергс) – 44:56 (5x4)   2:5 Дюфур (Грейг, Остапчук) – 54:44 (5x5)
U20 ЧМ-2022. Группа B
11 августа 2022, четверг. 05:00 МСК
Германия U20
Окончен
4 : 2
Австрия U20
0:1 Петерс (Урбанек, Шерцер) – 02:45 (5x4)   1:1 Эхам (Бланк, Леонхардт) – 08:00 (5x5)   1:2 Добниг (Петерс, Шерцер) – 21:40 (5x5)   2:2 Бланк (Кляйн, Эхам) – 23:37 (5x5)   3:2 Бланк (Волек, Самански) – 28:49 (5x4)   4:2 Бланк (Волек) – 31:03 (5x4)
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