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Кудашов назвал основную проблему «Динамо» после матча с «Салаватом Юлаевым»

Кудашов назвал основную проблему «Динамо» после матча с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды на Кубке Республики Башкортостан в матче с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Большинство у нас, конечно, сильно страдает и реализация это основная проблема, которая у нас есть. Начинает появляться движение и какие-то взаимосвязи. Мне кажется, мы забили нормальный гол, потому что выехать из вратарской игрок не мог, потому что его толкали. Судьи приняли решение. Что касается игры новичков, кто-то легче переносит нагрузки, кто-то тяжелее. Сочетания разные, роли совсем другие в команде. Забитых голов пока не хватает. Завтра прилетают легионеры, но им понадобится время, чтобы они акклиматизировались, пришли в себя и начали тренироваться с командой», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

Кроме «Салавата Юлаева» и «Динамо» в турнире участвуют «Локомотив» и «Северсталь».

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