Щитов: в Швейцарии уровень хоккея будет выше, чем в КХЛ

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов, комментируя переход экс-форварда уфимцев Теэму Хартикайнена в швейцарский клуб «Женева-Серветт», поделился мнением об уровне чемпионата Швейцарии. Щитов предположил, что швейцарская лига станет сильнее, чем КХЛ, откуда начали уезжать легионеры.



«Я считаю, что в Швейцарии в этом году уровень хоккея будет выше, чем в КХЛ. Там сейчас играет много высококлассных иностранцев.



Уровень жизни в Швейцарии очень хороший, зарплаты там самые высокие в Европе, а в чемпионате меньше переездов. Так что будут наслаждаться жизнью и хоккеем. Пожелаем им успехов. В Россию они не могут приехать – ничего не поделаешь, на них оказывается серьёзное давление.



В Европу будут приезжать игроки со всего мира, и уровень там значительно вырастет. В КХЛ, я считаю, качество хоккея упадёт. Большинство классных легионеров уехало, а те иностранцы, которые приезжают, – середнячки», — цитирует Щитова «РБ Спорт».