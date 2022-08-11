Воробьёв оценил игру молодёжи «Металлурга» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в матче с «Амуром» (3:0) на Мемориале Ромазана.

«Порадовало, что молодые ребята забили, довольно прилично смотрелись. Содержание игры тоже было поинтереснее, меньше ошибок совершили. Хорошо, что Эдди Паскуале на ноль сыграл. Продолжаем готовиться дальше.



Доверял молодым даже при игре «3 на 5». Во-первых, они сегодня хорошо играли, поэтому выходили в меньшинстве. Во-вторых, там был запас три гола, можно было на это решиться. И предсезонный турнир – если не сейчас их смотреть, то когда?» — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, в первом матче турнира с «Трактором» «Металлург» проиграл со счётом 1:4. «Амур» потерпел поражение во встрече с «Автомобилистом» (0:2).