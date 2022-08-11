Рижское «Динамо» заявилось в Латвийскую хоккейную лигу

Рижское «Динамо», выступавшее в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге, заявилось на новый сезон в Латвийскую хоккейную лигу (Optibet Hockey League), сообщает Sportacentrs.



В новом сезоне в лиге выступят шесть команд из Латвии и три — из Литвы.



«Мы рады, что наша география расширяется. И мы довольны тем, что увеличивается количество команд. Участие литовских команд поможет развивать хоккей в Прибалтике. От лица Федерации хоккея Латвии я желаю всем командам хорошей подготовки к сезону», — сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.



В общей сложности во время сезона будет сыграно 144 матча. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф. В четвертьфиналах серии будут играться до двух побед, а в полуфиналах и финале — до четырёх. Регулярный чемпионат стартует 3 сентября.