Рижское «Динамо» заявилось в Латвийскую хоккейную лигу

Рижское «Динамо», выступавшее в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге, заявилось на новый сезон в Латвийскую хоккейную лигу (Optibet Hockey League), сообщает Sportacentrs.
В новом сезоне в лиге выступят шесть команд из Латвии и три — из Литвы.
«Мы рады, что наша география расширяется. И мы довольны тем, что увеличивается количество команд. Участие литовских команд поможет развивать хоккей в Прибалтике. От лица Федерации хоккея Латвии я желаю всем командам хорошей подготовки к сезону», — сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
В общей сложности во время сезона будет сыграно 144 матча. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф. В четвертьфиналах серии будут играться до двух побед, а в полуфиналах и финале — до четырёх. Регулярный чемпионат стартует 3 сентября.
- 11 августа 2022
-
11:41
-
11:32
-
11:01
-
10:40
-
10:26
-
09:57
-
09:21
-
08:56
-
08:50
-
08:26
-
08:20
-
07:46
-
03:37
-
01:35
-
01:00
- 10 августа 2022
-
23:57
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:15
-
21:58
-
21:42
-
21:10
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22