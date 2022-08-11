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Радулов — о конфликте со Знарком: всё это в прошлом

Радулов — о конфликте со Знарком: всё это в прошлом
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов ответил на вопрос о конфликте с главным тренером команды Олегом Знарком. О непростых взаимоотношениях специалиста и игрока говорили, когда Знарок был главным тренером сборной России. Он не вызывал игрока в сборную.

«Когда мы обсуждали мой переход, то не было точно известно, кто будет тренером. Были лишь разговоры, кто может возглавить. Когда я узнал, кто возглавит команду, то нормально отнёсся. Знарок – требовательный тренер, и меня вполне устраивают его требования. Моё дело – выходить на лёд и доказывать, что меня не зря позвали в «Ак Барс». Хочется оправдать доверие людей, которые меня привезли в клуб.

Разговоры о конфликте? Сейчас это всё в прошлом», — приводит слова Радулова «Бизнес Online».

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