«Баффало» объявил о переходе форварда Шиэна
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Форвард Райли Шиэн продолжит карьеру в «Баффало Сэйбрз». О переходе игрока объявила пресс-служба американского клуба.
30-летний нападающий подписал однолетний контракт. Его зарплата составит $ 950 тыс.
В минувшем сезоне Шиэн выступал за «Сиэтл Кракен». Он провёл за команду 69 матчей и набрал 17 (4+13) очков. Всего же Шиэн провёл в НХЛ 635 матчей в регулярном чемпионате. В них он набрал 194 (74+12) очка.
Шиэн запомнился в лиге тем, что в сезоне-2016/17 не мог отличиться на протяжении 79 матчей подряд. Неудачную серию форвард прервал, оформив дубль в последнем матче в истории знаменитой «Джо Луис Арены».
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