Бывший защитник «Локомотива» Марьямс скончался на 43-м году жизни

Бывший защитник ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» Артём Марьямс скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» выразил соболезнования родным и близким игрока.

«Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма Марьямса», – говорится в заявлении.

Марьямс в КХЛ поиграл за несколько команд. Помимо «Локомотива» и «Спартака», в его карьерном списке значатся «Торпедо», «Амур», «Сибирь», «Автомобилист», минское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».

Причина смерти бывшего хоккеиста не раскрывается.

Ранее Артём Марьямс занимал тренерскую должность в хоккейной школе «Локомотив-2004». Он является воспитанником ярославского клуба.