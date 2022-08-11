Бывший защитник «Локомотива» Марьямс скончался на 43-м году жизни
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Бывший защитник ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» Артём Марьямс скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив» выразил соболезнования родным и близким игрока.
«Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма Марьямса», – говорится в заявлении.
Марьямс в КХЛ поиграл за несколько команд. Помимо «Локомотива» и «Спартака», в его карьерном списке значатся «Торпедо», «Амур», «Сибирь», «Автомобилист», минское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».
Причина смерти бывшего хоккеиста не раскрывается.
Ранее Артём Марьямс занимал тренерскую должность в хоккейной школе «Локомотив-2004». Он является воспитанником ярославского клуба.
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