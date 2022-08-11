Новичок «Авангарда» Ярош: Флорида, Марбелья и Сочи примерно одинакового уровня

Новичок «Авангарда» Кристиан Ярош поделился мнением о Сочи. Он прилетел в этот курортный город вместе с командой для участия в предсезонном турнире.

«Первые два дня я привыкал к климату. Здесь влажно и душно. Но у меня есть похожий опыт, я один сезон играл в Калифорнии. Потому нормально адаптировался.

У нас был отличный отель с бассейном и восстановительным комплексом. Прогулки по Сочи тоже позволяли быстро освежать эмоции. Мне очень понравился Sochi Hockey Open.

Можно ли сравнить Сочи с другими курортами? Да, что Флорида, что испанская Марбелья, что Сочи. Это примерно одинаковый уровень. Хорошие пляжи, красивые гостиницы и рестораны. Сейчас в России меня всё устраивает», — приводит слова Кристиана Яроша OM1.ru.