Хет-трик Петунина не спас «Северсталь» от поражения в матче с «Динамо»
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В Уфе на Кубке Республики Башкортостан состоялся очередной матч. Встречались «Северсталь» и московское «Динамо». Матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:4.
В середине первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский. А ещё через полторы минуты Владислав Михайлов удвоил преимущество москвичей в счёте.
В концовке первого периода Александр Петунин отыграл одну шайбу. Во втором периоде команды обменялись результативными атаками. Отличились Владислав Ефремов и Даниил Вовченко. А в третьем периоде на шайбы Владислава Кодолы и Романа Абросимова «Северсталь» ответила голами Петунина, который в итоге оформил хет-трик.
Помимо «Северстали» и «Динамо», в турнире участвуют «Салават Юлаев» и «Локомотив».
Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2022, четверг. 13:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (Джиошвили, Уил) – 11:24 (5x4) 0:2 Михайлов (Мачулин, Никонов) – 12:54 (5x5) 1:2 Петунин (Пилипенко, Вовченко) – 18:52 (5x4) 1:3 Ефремов (Волков, Уил) – 33:44 (5x5) 2:3 Вовченко (Лишка, Тихонов) – 35:38 (5x4) 2:4 Кодола (Мачулин, Мартынов) – 41:45 (5x4) 2:5 Абросимов (Готовец) – 49:33 (en) 3:5 Петунин – 54:17 (6x4) 4:5 Петунин (Морозов, Луговяк) – 59:09 (6x4)
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