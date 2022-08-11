Хет-трик Петунина не спас «Северсталь» от поражения в матче с «Динамо»

В Уфе на Кубке Республики Башкортостан состоялся очередной матч. Встречались «Северсталь» и московское «Динамо». Матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:4.



В середине первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский. А ещё через полторы минуты Владислав Михайлов удвоил преимущество москвичей в счёте.



В концовке первого периода Александр Петунин отыграл одну шайбу. Во втором периоде команды обменялись результативными атаками. Отличились Владислав Ефремов и Даниил Вовченко. А в третьем периоде на шайбы Владислава Кодолы и Романа Абросимова «Северсталь» ответила голами Петунина, который в итоге оформил хет-трик.

Помимо «Северстали» и «Динамо», в турнире участвуют «Салават Юлаев» и «Локомотив».