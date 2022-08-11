Андрей Разин подвёл итоги второй игры на турнире в Уфе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:5) в рамках Кубка Республики Башкортостан.



«Я вчера говорил, что результат для меня неважен. Важна сама игра, качество. Хотя ещё раз повторю: на таком льду качество с ребят спрашивать очень тяжело. Сегодня получилась, скажем, зеркальная игра. Вчера мы первый период начали плохо, его выиграли. Сегодня первый период, можно сказать, доминировали, а результат отрицательный.



Плохо сыграли второй период, очень плохо. Над этим поработаем. Но радует, что руки до конца не опускали и держали интригу. Поэтому есть что посмотреть, есть над чем поработать. На этом этапе это самое главное», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.