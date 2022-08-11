Расписание третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 11 августа, в Эдмонтоне (Канада) пройдёт третий игровой день в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
В ночь с 11 на 12 августа пройдут три встречи:
11 августа, 21:00 мск: Финляндия — Чехия;
12 августа, 1:00 мск: Словакия — Канада;
12 августа, 5:00 мск: Швейцария — США.
В группе А по три балла после одной встречи набрали Финляндия, Канада и Чехия. Словакия имеет в своём активе ноль баллов после одной игры, Латвия не заработала очков после двух встреч. В группе В у США и Швеции по одному сыгранному матчу и по три очка, у Германии — три балла за две встречи. Швейцария и Австрия уступили в своих стартовых играх на турнире.
Напомним, молодёжную сборную России на МЧМ-2022 заменила команда Латвии.
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