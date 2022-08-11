«Сочи» подписал полноценный контракт с защитником Ушневым

Пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» сообщила о подписании полноценного контракта с защитником Никитой Ушневым.



Отмечается, что соглашение с 28-летним игроком носит двусторонний контракт и рассчитано на один сезон. Ушнев начинал предсезонную подготовку с «Сочи» с пробным соглашением.



Защитник является воспитанником петербургского хоккея, выступал в Молодёжной хоккейной лиге за команды «Серебряные Львы», ХК МВД, МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), а затем в Высшей хоккейной лиге за «СКА-Нева», «Ценг Тоу», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югру». В прошедшем сезоне Ушнев принял участие в 58 матчах чемпионата и плей-офф ВХЛ за санкт-петербургское «Динамо» и «Югру», набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+29».