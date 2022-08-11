«Детройт» подписал новый контракт с защитником Уолманом на $ 1,05 млн

«Детройт Ред Уингз» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Джейком Уолманом.
Соглашение между клубом и 26-летним канадским защитником рассчитано сроком на один год. По соглашению Уолман заработает $ 1,05 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 51 встрече, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «-3». В общей сложности на счету Уолмана 76 игр в НХЛ, он забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач при общей полезности «-9».
Ранее хоккеист играл за «Сент-Луис Блюз». «Блюзмены» выбрали Уолмана на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 82-м номером.
Напомним, «Детройт» в прошедшем сезоне не сумел выйти в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв 12-е место в Восточной конференции.
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