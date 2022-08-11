Р. Ротенберг рассказал о подготовке СКА к новому сезону КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал подготовку клуба к предстоящему сезону КХЛ.
«Провели ещё один микроцикл, дали интенсивную игровую нагрузку команде. На турнире в Сочи за шесть дней мы сыграли пять матчей, выиграли четыре из них. Такой высокий темп полезен на предсезонке, чтобы подготовиться к плотному графику, который ждёт нас в чемпионате.
Посмотрели некоторые сочетания, какие-то связки уже показали себя очень хорошо – парни сыгрываются, ищут «химию». Потренировали и игру в формате «3 на 3» в овертаймах, и буллиты. Отлично проявили себя и молодые игроки в составе сборной U25. Они вышли против команд КХЛ и играли в активный, яркий хоккей. Ребята выдержали эту проверку на прочность.
Впереди ещё один сбор, будем работать в среднегорье в Сочи, и этот сбор будет даже тяжелее первого. Эта нагрузка поможет игрокам чувствовать себя лучше в сезоне, через неё всем нужно пройти. Продолжаем работать!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
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