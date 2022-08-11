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«Салават» одержал вторую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Локомотив»

«Салават» одержал вторую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Локомотив»
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках Кубка Республики Башкортостан со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающий Иван Дроздов с передач Шакира Мухамадуллина и Глеба Кузьмина, а также форвард Николай Кулёмин, голевые пасы на счету Михаила Науменкова и Александра Кадейкина.

Единственный гол в составе «Локомотива» забил форвард Степан Никулин, ассистент — Павел Красковский.

Напомним, в первых матчах на турнире «Салават» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» (2:3). В третьих встречах уфимцы сыграют с «Северсталью» (13 августа, 15:00 мск), «Локомотив» — с «Динамо» (13 августа, 11:00 мск).

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Дроздов (Мухамадуллин, Кузьмин) – 30:18 (5x5)   1:1 Никулин (Красковский) – 45:37 (5x4)   2:1 Кулёмин (Науменков, Кадейкин) – 51:18 (5x5)
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