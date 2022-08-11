«Салават» одержал вторую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Локомотив»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках Кубка Республики Башкортостан со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающий Иван Дроздов с передач Шакира Мухамадуллина и Глеба Кузьмина, а также форвард Николай Кулёмин, голевые пасы на счету Михаила Науменкова и Александра Кадейкина.
Единственный гол в составе «Локомотива» забил форвард Степан Никулин, ассистент — Павел Красковский.
Напомним, в первых матчах на турнире «Салават» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» (2:3). В третьих встречах уфимцы сыграют с «Северсталью» (13 августа, 15:00 мск), «Локомотив» — с «Динамо» (13 августа, 11:00 мск).
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