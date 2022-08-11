Козлов — о 2:1 с «Локомотивом»: позитивные эмоции прибавляются. Победа придаёт уверенности

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победы над «Локомотивом» (2:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.



«Позитивные эмоции прибавляются. Каждая победа придаёт уверенности. Дебют канадцев? Для них это был первый матч. Но, опять же, ребята с дороги, ещё не акклиматизировались, им нужно понять систему, как и в какой хоккей мы играем. Движения, в принципе, неплохие.



Ноги бежали у всех. Они и в прошлом матче так же бежали. Просто мы удачно менялись и накладывали смену на смену во втором периоде. Это очень важно. Может быть, от этого сложилось такое впечатление. Хо-Сэнг перетягивает на себя? Это его первая игра. Нужно время на акклиматизацию.



Завтра планируем собраться, посмотреть видео. Затем сделать тренировку на льду по желанию. Но, думаю, какую-то растяжку, какой-то небольшой зал проведём.



Может ли Хмелевски сыграть в субботу? Он прошёл медосмотр. Саша говорит, что он тренировался. По нему видно, что он в хорошей форме. Если всё будет нормально, он будет готов, то мы бы хотели его поставить. Потому что осталось всего четыре игры до начала сезона. Чем больше он сыграет, тем будет лучше для него», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.