Защитник «Салавата» Мёрфи прокомментировал свой дебют за клуб в матче с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.



«Всегда приятно выигрывать. Все прекрасно понимают, что это выставочный матч предсезонного турнира. Поэтому есть над чем работать, не всё пока получается. Но всё равно ещё раз отмечу, что выигрывать в такой игре всё-таки приятно.



Первая игра на предсезонке? Естественно, перелёт — это джетлаг. Разница в часовых поясах сказывается. До этого у нас были практические занятия, удалось нам покататься. Думаю, что через такие игры становится чуть полегче. Да, ещё сказывается это на нашем состоянии, однако становится всё лучше.



Как встретили в команде? Я нервничал перед прилётом в Россию. Ребята очень здорово, насколько возможно, встретили в раздевалке. Всё очень здорово, очень классно, все дружелюбные. Сейчас я могу лишь только в ответ пока ребятам улыбаться, быть таким же дружелюбным, постараюсь какие-то слова русские выучить, чтобы было комфортнее.



Проходил ли предсезонку в Америке? Уже десять лет я готовлюсь по одному плану, который у меня есть, и очень много времени уделяю катанию. И три-четыре раза в неделю акцент идёт на катание, всякие разные упражнения с упором на это, поэтому, как только пройдут перепады часовых поясов, станет лучше», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.