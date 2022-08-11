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Экс-форвард СКА Комаров близок к подписанию контракта с клубом шведской лиги

Экс-форвард СКА Комаров близок к подписанию контракта с клубом шведской лиги
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Экс-нападающий санкт-петербургского СКА Леонид Комаров подпишет контракт с клубом «Брюнес», сообщает Expressen.se.

Отмечается, что 35-летний игрок близок к заключению соглашение с командой, выступающей в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции.

Ранее Комаров выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» (2013, 2014-2018) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2018-2021), а также в Континентальной хоккейной лиге за московское «Динамо» (2009-2012, 2012-2013, 2013-2014) и СКА (2021-2022), покинув клуб в апреле 2022 года по обоюдному согласию сторон.

Также в составе сборной Финляндии по хоккею форвард стал олимпийским чемпионом 2022 года в Китае, а также чемпионом мира 2011 года в Словакии.

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