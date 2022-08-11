Ожиганов: Ротенберг — среднее между Квартальновым и Никитиным, он может и напихать кому-то

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал работу под руководством наставника санкт-петербургского клуба Романа Ротенберга.



«Люди, и тренеры в том числе, бывают разные. Но если человек играет и даёт результат, то зачем его сажать? И наоборот. Если человек не даёт то, чего от него ждут, то почему он должен играть? Так у нас и получается. Ротенберг в этом плане честный тренер.



Во время предсезонных сборов и контрольных матчей нет никакого нагнетания и накачки. Всё идет на позитиве. Третий год нас вывозят на сборы в Сочи – тут море, солнце, горы. Можно прогуляться. Очень приятно. Ты не сидишь всё время на одном месте, как раньше делало «Динамо» в Пинске, когда кондиционеров не было. У нас очень хорошие условия.



Как отнеслись к тому, что Роман Ротенберг стал главным тренером? Этот факт просто был официально зафиксирован на бумаге. Роман Борисович уже принимал участие в тренировочном процессе, а на скамейку встал ещё во время пандемии, когда все заболели и СКА играл вторым составом против «Ак Барса».



Как ведёт себя на скамейке? По-разному. Чем-то отличается от тех тренеров, с которыми работал раньше? Есть Квартальнов и Никитин – два совершенно разных по манере поведения на скамейке тренера. Дмитрий Вячеславович импульсивен. У него всё летает. Игорь Валерьевич, наоборот, очень спокоен. Люди бывают очень разные. Ротенберг – что-то среднее между ними.



Конечно, может иногда завестись. И напихать кому-то. Когда находишься на скамейке и переживаешь за результат, то эмоции бывают разные. Нельзя стоять как дятел и только смотреть по очереди вправо и влево», – цитирует Ожиганова «Спорт-экспресс».