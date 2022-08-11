Хо-Сэнг: у меня классные партнёры. Сегодня увидел, насколько они великолепны в игре

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:1) на турнире в Уфе.



«Могу сказать, что всё великолепно. Отличный опыт. У меня классные партнёры. Сегодня на льду удалось увидеть, насколько они великолепны в игре. Отмечу Николая Кулёмина, с которым до этого уже прежде играли. Кадейкин, Бочаров, Шмелёв – со всеми мне удалось поиграть в большинстве, очень классно, очень здорово.



Долго привыкал к финской площадке? Немного непривычно. Видно было по игре, что чуть-чуть в начале матча приходилось привыкать. Но в течение матча можно было увидеть, наверное, с трибун, что всё лучше и лучше мне удаётся себя на льду проявлять. Чем больше времени пройдёт, больше будет практики, тем лучше у меня получится играть в хоккей на такой коробке.



Выход «один в ноль» во втором периоде? Я думаю, что после перелёта практически через полмира забываешь, как клюшечкой правильно управлять. Голы в матчах предсезонных не считаются, поэтому самое главное – матчи регулярного чемпионата и плей-офф. Вот где голы самые важные, где нужно как раз забивать.



Сколько понадобится времени, чтобы найти взаимопонимание с партнёрами? До тех пор, пока не приехал Саша Хмелевски, было не совсем понятно, в каких сочетаниях мы будем действовать. Однако сейчас Виктор Николаевич уже примерно определяется, как мы будем действовать. Будет больше понимания. Я не думаю, что вопрос «химии» именно конкретный. Здесь главное, чтобы все в этих сочетаниях друг другу в первую очередь подошли.



Вышли кайфовать на льду? Как я могу быть несчастлив, если играю в игру, которую очень сильно люблю? Поэтому я стараюсь отплатить за это своё удовольствие от игры максимально», — передаёт слова Хо-Сэнга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.