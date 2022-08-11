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Михаил Анисин подписал контракт с «Металлургом-Жлобин» до конца сезона

Михаил Анисин подписал контракт с «Металлургом-Жлобин» до конца сезона
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Российский нападающий Михаил Анисин подписал контракт с клубом «Металлург-Жлобин», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение с 34-летним хоккеистом заключено до конца сезона.

«Я подбираю игрока к игроку, искал хоккеиста такого плана. У меня есть мысль, что Анисин может стать заменой Тимиреву.

Не смотрю на то, что было. У каждого в карьере что-то когда-то где-то случалось. Мне больше интересно, насколько человек понимает хоккей, как он комбинирует, на что способен на площадке.

Простой пример: Михаил вышел на первую тренировку, никого не зная и будучи не в курсе наших требований, но сразу показал, что по игровому мышлению сильнее всех, кто приезжал до него. Это точно», – заявил главный тренер «Металлурга» Дмитрий Кравченко.

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