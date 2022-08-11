Михаил Анисин подписал контракт с «Металлургом-Жлобин» до конца сезона

Российский нападающий Михаил Анисин подписал контракт с клубом «Металлург-Жлобин», сообщает пресс-служба клуба.



Отмечается, что соглашение с 34-летним хоккеистом заключено до конца сезона.



«Я подбираю игрока к игроку, искал хоккеиста такого плана. У меня есть мысль, что Анисин может стать заменой Тимиреву.



Не смотрю на то, что было. У каждого в карьере что-то когда-то где-то случалось. Мне больше интересно, насколько человек понимает хоккей, как он комбинирует, на что способен на площадке.



Простой пример: Михаил вышел на первую тренировку, никого не зная и будучи не в курсе наших требований, но сразу показал, что по игровому мышлению сильнее всех, кто приезжал до него. Это точно», – заявил главный тренер «Металлурга» Дмитрий Кравченко.