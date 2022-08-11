Юный хоккеист школы СКА скончался после попадания шайбы в область сердца

Юный хоккеист школы санкт-петербургского СКА скончался после попадания шайбы в грудь на тренировке.
«11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи — в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь, в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.
Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведёт внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.
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