Сборная Канады забила 11 голов Словакии на МЧМ-2022, Мактавиш оформил покер

Завершился второй матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречалась со сборной Словакии. Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой сборной Канады со счётом 11:1.
В составе победителей покер оформил Мэйсон Мактавиш и ещё по разу отличились Коннор Бедард, Уилл Кайлли, Бреннан Отман, Олен Целльвегер, Логан Стэнковен, Джошуа Руа и Зак Остапчук. Единственную шайбу за сборную Словакии забил Матей Кашлик.
Таким образом, сборная Канады одержала вторую победу подряд на турнире. Ранее команда обыграла сборную Латвии (5:2). Сборная Словакии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. В первом матче команду уступила сборной Чехии (4:5).
В следующем матче Словакия сыграет с Латвией, а Канада встретится с Чехией. Матчи пройдут 13 и 14 августа соответственно.
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