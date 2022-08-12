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Сборная Канады забила 11 голов Словакии на МЧМ-2022, Мактавиш оформил покер

Сборная Канады забила 11 голов Словакии на МЧМ-2022, Мактавиш оформил покер
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Завершился второй матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречалась со сборной Словакии. Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой сборной Канады со счётом 11:1.

В составе победителей покер оформил Мэйсон Мактавиш и ещё по разу отличились Коннор Бедард, Уилл Кайлли, Бреннан Отман, Олен Целльвегер, Логан Стэнковен, Джошуа Руа и Зак Остапчук. Единственную шайбу за сборную Словакии забил Матей Кашлик.

Таким образом, сборная Канады одержала вторую победу подряд на турнире. Ранее команда обыграла сборную Латвии (5:2). Сборная Словакии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. В первом матче команду уступила сборной Чехии (4:5).

В следующем матче Словакия сыграет с Латвией, а Канада встретится с Чехией. Матчи пройдут 13 и 14 августа соответственно.

U20 ЧМ-2022. Группа A
12 августа 2022, пятница. 01:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 11
Канада U20
0:1 Бедард (Мактавиш, Joshua Roy) – 06:16 (5x5)   0:2 Кайлли (Грейг, Мактавиш) – 13:06 (5x5)   0:3 Отман (Кайлли) – 15:57 (5x5)   0:4 Целльвегер – 19:17 (5x5)   0:5 Стэнковен (Джонсон, Кормье) – 21:02 (5x3)   0:6 Мактавиш (Себранго) – 26:25 (5x5)   1:6 Кашлик (Миклуха, Немец) – 34:40 (5x5)   1:7 Мактавиш (Отман, Кормье) – 35:16 (5x5)   1:8 Мактавиш (Joshua Roy, Бедард) – 39:25 (5x5)   1:9 Мактавиш (Отман) – 43:44 (5x5)   1:10 Joshua Roy (Дюфур, Целльвегер) – 55:07 (5x5)   1:11 Остапчук (Joshua Roy, Дюфур) – 59:39 (5x5)
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