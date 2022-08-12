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США разгромили Швейцарию в матче МЧМ-2022

США разгромили Швейцарию в матче МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Швейцарии и США. Встреча завершилась разгромной победой в исполнении номинальных гостей со счётом 7:1.

В составе американцев дублем отметился Картер Мазур, ещё по шайбе на счету Брока Фэйбера, Лэндона Слаггерта, Мэтта Коронато, Томаса Бардело и Райли Дюрана. Автором единственного гола в составе швейцарцев стал Йоэль Хенри.

Отметим, что в первом матче США разгромили Германию (5:1), а Швейцария уступила Швеции (2:3). В следующем матче соперниками американцев станут австрийцы, а швейцарцы встретятся с Германией.

Расписание МЧМ-2022.

Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

U20 ЧМ-2022. Группа B
12 августа 2022, пятница. 05:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 7
США U20
0:1 Мазур (Самоскевич, Бордело) – 25:54 (5x4)   1:1 Хенри (Биаска, Дзанетти) – 28:25 (5x5)   1:2 Фэйбер (Хьюз, Бордело) – 31:29 (5x5)   1:3 Мазур (Слаггерт, Фэйбер) – 33:22 (5x5)   1:4 Слаггерт (Кайзер, Мазур) – 37:16 (5x5)   1:5 Коронато (Хьюз, МакКаун) – 39:24 (5x5)   1:6 Бордело (Хьюз, Самоскевич) – 41:57 (5x4)   1:7 Дюран (Кули) – 55:23 (5x5)
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