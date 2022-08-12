США разгромили Швейцарию в матче МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Швейцарии и США. Встреча завершилась разгромной победой в исполнении номинальных гостей со счётом 7:1.
В составе американцев дублем отметился Картер Мазур, ещё по шайбе на счету Брока Фэйбера, Лэндона Слаггерта, Мэтта Коронато, Томаса Бардело и Райли Дюрана. Автором единственного гола в составе швейцарцев стал Йоэль Хенри.
Отметим, что в первом матче США разгромили Германию (5:1), а Швейцария уступила Швеции (2:3). В следующем матче соперниками американцев станут австрийцы, а швейцарцы встретятся с Германией.
Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.
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