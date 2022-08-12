Результаты матчей третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

На молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года состоялись матчи третьего игрового дня. На турнире, который проходит в Эдмонтоне (Канада), было проведено три встречи.



В первом матче дня сборная Финляндии в серии буллитов сломила сопротивление команды Чехии (4:3, бул.).

Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота команды Словакии, которая сумела ответить только одним голом. Покер на счету форварда «кленовых листьев» Мэйсона Мактавиша.

Сборная США разгромила команду Швейцарии со счётом 7:1, одержав вторую победу на турнире.

В группе А первое место занимает сборная Канады, после двух матчей набравшая шесть баллов. На один балл отстаёт команда Финляндии, следом расположилась Чехия с четырьмя очками, сборные Латвии и Словакии не имеют набранных баллов после двух встреч.



В группе В лидирует команда США с шестью очками, второе место занимает Швеция (один матч, три балла), третье — Германия (две игры, три очка). Австрия и Швейцария на данный момент не заработали очков на турнире.