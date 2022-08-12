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Результаты матчей третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года состоялись матчи третьего игрового дня. На турнире, который проходит в Эдмонтоне (Канада), было проведено три встречи.

В первом матче дня сборная Финляндии в серии буллитов сломила сопротивление команды Чехии (4:3, бул.).

U20 ЧМ-2022. Группа A
11 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 3
Б
Чехия U20
0:1 Хмеларж – 06:36 (5x5)   0:2 Кулих (Мышак) – 11:31 (5x4)   1:2 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелль) – 16:28 (5x4)   2:2 Пуутио (Симонтайваль, Юрмо) – 23:39 (5x5)   3:2 Рятю (Хирвонен, Ниемеля) – 50:24 (5x5)   3:3 Мышак (Гут, Кулих) – 52:38 (5x5)   4:3 Симонтайваль – 65:00 (ПБ)

Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота команды Словакии, которая сумела ответить только одним голом. Покер на счету форварда «кленовых листьев» Мэйсона Мактавиша.

U20 ЧМ-2022. Группа A
12 августа 2022, пятница. 01:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 11
Канада U20
0:1 Бедард (Мактавиш, Joshua Roy) – 06:16 (5x5)   0:2 Кайлли (Грейг, Мактавиш) – 13:06 (5x5)   0:3 Отман (Кайлли) – 15:57 (5x5)   0:4 Целльвегер – 19:17 (5x5)   0:5 Стэнковен (Джонсон, Кормье) – 21:02 (5x3)   0:6 Мактавиш (Себранго) – 26:25 (5x5)   1:6 Кашлик (Миклуха, Немец) – 34:40 (5x5)   1:7 Мактавиш (Отман, Кормье) – 35:16 (5x5)   1:8 Мактавиш (Joshua Roy, Бедард) – 39:25 (5x5)   1:9 Мактавиш (Отман) – 43:44 (5x5)   1:10 Joshua Roy (Дюфур, Целльвегер) – 55:07 (5x5)   1:11 Остапчук (Joshua Roy, Дюфур) – 59:39 (5x5)

Сборная США разгромила команду Швейцарии со счётом 7:1, одержав вторую победу на турнире.

U20 ЧМ-2022. Группа B
12 августа 2022, пятница. 05:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 7
США U20
0:1 Мазур (Самоскевич, Бордело) – 25:54 (5x4)   1:1 Хенри (Биаска, Дзанетти) – 28:25 (5x5)   1:2 Фэйбер (Хьюз, Бордело) – 31:29 (5x5)   1:3 Мазур (Слаггерт, Фэйбер) – 33:22 (5x5)   1:4 Слаггерт (Кайзер, Мазур) – 37:16 (5x5)   1:5 Коронато (Хьюз, МакКаун) – 39:24 (5x5)   1:6 Бордело (Хьюз, Самоскевич) – 41:57 (5x4)   1:7 Дюран (Кули) – 55:23 (5x5)

В группе А первое место занимает сборная Канады, после двух матчей набравшая шесть баллов. На один балл отстаёт команда Финляндии, следом расположилась Чехия с четырьмя очками, сборные Латвии и Словакии не имеют набранных баллов после двух встреч.

В группе В лидирует команда США с шестью очками, второе место занимает Швеция (один матч, три балла), третье — Германия (две игры, три очка). Австрия и Швейцария на данный момент не заработали очков на турнире.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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