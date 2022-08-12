Давыдов: Воробьёв заслужил особый подход. Стране имеет смысл побороться за хоккеиста

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о ситуации с военным билетом форварда СКА Михаила Воробьёва.



«Главное в предсезонных матчах этой недели? Для меня самое важное то, что первую победу наконец-то одержало московское «Динамо». Серия поражений, пусть и в контрольных играх, давила. Думаю, нас, динамовцев, ждёт очень напряжённый сезон, но будем верить в лучшее.



Обратил внимание на ситуацию с молодым центрфорвардом СКА Михаилом Воробьёвым, который влип в историю с военным билетом. Честно скажу, меня в профессиональном плане эта история задела. Много лет работал в «Динамо» начальником команды, в традициях нашего клуба — аккуратное отношение к армии. Часто ездил с нашими молодыми хоккеистами в военкоматы, каждое военное «дело» было перед моими глазами, всё четко контролировалось.



Поэтому мне трудно понять, как в своё время в «Салавате Юлаеве» намудрили — и ответственные люди, и сами игроки. Насколько понимаю, в эту скользкую историю с военными билетами там в Уфе попал не только Воробьёв, но и Кирилл Капризов. Здесь все вопросы — не к нынешним клубам игроков, не к агентам, а к представителям того «Салавата», а также к самим хоккеистам.



Воробьёв — продолжатель дела Ивана Федотова? С вратарём — ещё более мутная история. И как минимум с одним важным отличием — Федотов отправлялся за океан, а Воробьёв, наоборот, вернулся из НХЛ. Вообще же обе истории не идут на пользу нашему хоккею.



Воробьёв — представитель самого дефицитного амплуа в нашем хоккее, надежда не только клуба, но и сборной, кандидат под Олимпиаду-2026. Он играет здесь, для нашего болельщика, связывает свою карьеру с Россией. Читал, что его называют вторым Шипачёвым — будет кормить передачами другого замечательного экс-динамовца Яшкина. Кстати, очень жаль, что эти мастера уже не в Москве, а в Казани и Санкт-Петербурге.



Считаю, что в такой ситуации стране имеет смысл побороться за молодого хоккеиста. Воробьёв заслужил особый подход. Надо взять молодого на поруки. Сейчас для нас самое главное — сделать всё возможное для развития внутреннего хоккея. История Воробьёва — это хороший урок для любого молодого хоккеиста. У нас в «Динамо» сегодня очень много молодёжи, пусть делают выводы!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.