«Куньлунь» подписал контракты с канадским и американским защитниками
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Пресс-служба китайского «Куньлунь Ред Стар» сообщила о подписании контрактов с защитниками Лиамом Россом и Дойлом Сомерби.
Отмечается, что соглашения с хоккеистами подписаны сроком на один год.
21-летний Росс — игрок китайского происхождения, уроженец Онтарио, в прошедшем сезоне выступавший в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) в качестве капитана «Садбери Вулвз». На его счету 58 матчей, в которых он заработал 26 (11+15) очков при показателе полезности «-9».
28-летний Сомерби в прошедшем сезоне играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за клубы «Айова Уайлд» и «Тусон Роудраннерс». В общей сложности он провёл 55 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и отдав 10 результативных передач при полезности «-15».
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