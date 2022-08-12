«Куньлунь» подписал контракты с канадским и американским защитниками

Пресс-служба китайского «Куньлунь Ред Стар» сообщила о подписании контрактов с защитниками Лиамом Россом и Дойлом Сомерби.



Отмечается, что соглашения с хоккеистами подписаны сроком на один год.



21-летний Росс — игрок китайского происхождения, уроженец Онтарио, в прошедшем сезоне выступавший в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) в качестве капитана «Садбери Вулвз». На его счету 58 матчей, в которых он заработал 26 (11+15) очков при показателе полезности «-9».



28-летний Сомерби в прошедшем сезоне играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за клубы «Айова Уайлд» и «Тусон Роудраннерс». В общей сложности он провёл 55 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и отдав 10 результативных передач при полезности «-15».