Тренин — о приходе Аскарова в «Нэшвилл»: мне станет полегче. Наших не хватает, скучновато
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Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал совместную игру с голкипером Ярославом Аскаровым, а также большое количество драк в прошедшем сезоне НХЛ.
«Не помню, чтобы мы с ним вместе в «Нэшвилле» тренировались. Я рад, что он теперь в команде. Давно ждал, что кто-то из российских игроков приедет в «Нэшвилл». Мне станет полегче, будет с кем поболтать, сходить куда-нибудь. Наших игроков в команде не хватает, скучновато.
«Нэшвилл» — самая «драчливая» команда КХЛ, а я россиянин, который провёл больше всего драк за сезон? Такой у нас стиль игры — физический, сильный. Много играем в тело, чтобы создавать больше пространства для себя и партнёров», — приводит слова Тренина «РБ Спорт».
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