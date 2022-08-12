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Сергачёв сообщил, что «Ак Барс» обманул людей, анонсировав его участие в мероприятии клуба

Сергачёв сообщил, что «Ак Барс» обманул людей, анонсировав его участие в мероприятии клуба
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что «Ак Барс» обманул людей, анонсировав его участие в мероприятии клуба.

«26 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдёт вторая международная конференция о спортивном маркетинге TANECO форум. С личными выступлениями на форуме выступят двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв, контент-менеджер 433 Мутаз Шехад и руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров.

Модератор – спортивный комментатор Денис Казанский», – сообщается в заявлении в соцсетях клуба.

«Если что, меня туда не приглашали и не связывались со мной. Использовать меня ради привлечения людей не очень хорошо. Можете удалить и уволить пиарщиков этого мероприятия», – написал Сергачёв в комментариях под постом.

«Это не пиар, а зашквар», – добавил он, отвечая на комментарий болельщика.

«Да ладно, Мишань, самолёт тебе возьмут. В конференции поучаствуешь», – ответил российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.

«Я готов вместо Сергача. Директ открыт», – написал форвард системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев.

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