Р. Ротенберг: новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого. Это невосполнимая потеря

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал несчастный случай, произошедший на тренировке в школе санкт-петербургского клуба. Юный 14-летний хоккеист системы армейцев Всеволод Малков скончался после попадания шайбы в грудь.



«На тренировке команды СКА 2008 года рождения произошёл несчастный случай, скончался 14-летний Всеволод Малков. Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас. Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребёнка.



Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье Всеволода. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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